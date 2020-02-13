Эксперт оценил инициативу запретить шуметь днем

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин скептически отнесся к инициативе Совфеда запретить шуметь днем. Об этом эксперт заявил в беседе с Москвой 24.
"Нам нужны не новые законодательные инициативы, а нам нужен механизм. У нас есть в региональном законодательстве сегодня соответствующие нормы, запрещающие шум. К сожалению, они не работают, потому что нет органа, который должен это исполнять", – сказал Крохин.
Также Крохин подчеркнул, что людей часто беспокоит не шум, а звуки. "Бытовые претензии к соседям чаще всего вызваны не реальным шумом, а просто отсутствием звукоизоляции, отсутствием культуры быта. То, что мешает, нужно измерять специальными приборами. Мне кажется, что если вдруг инициативу поддержат, то будет огромное количество неоправданных жалоб", – пояснил собеседник Москвы 24.
Но, по мнению эксперта, такой законопроект помог бы защитить тех граждан, которые страдают от стройки под окном, от шумных ресторанов и караоке.
"Там шум, который можно измерить децибелами. Он часто превышает установленные санитарные нормы. Жители центра в крупных городах или курортных зонах страдают от шумового загрязнения", – уточнил Крохин.
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложил запретить шуметь в многоквартирных домах. Запрет будет действовать с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
Уточняется, что физическим лицам может грозить штраф до 3 тысяч рублей, должностным – до 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям – до 25 тысяч, а юридическим лицам – до 40 тысяч.
Предполагается, что это позволит обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь. При этом указывается, что изменения необходимо вводить в соответствии с традициями конкретного региона РФ.
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