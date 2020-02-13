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Общество

04:38

В России предложили запретить шуметь днем

общество строительство

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложил запретить шуметь в многоквартирных домах.

Запрет будет действовать с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, сообщает газета "Известия".

По данным издания, физическим лицам может грозить штраф до 3 тысяч рублей, должностным – до 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям – до 25 тысяч, а юридическим лицам – до 40 тысяч.

Предполагается, что это позволит обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь. При этом указывается, что изменения необходимо вводить в соответствии с традициями конкретного региона РФ.

Ранее законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00), внесли на рассмотрение в Госдуму.

Штраф для граждан составит до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 150 тысяч. Оштрафовать могут и за систематические нарушения тишины – более двух раз в месяц.

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