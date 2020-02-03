Эксперты поддержали ужесточение штрафов за нарушение тишины

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в котором предлагают на федеральном уровне ввести штрафы за нарушение тишины ночью в многоквартирных домах. По задумке законотворцев, наказание за такое нарушение может достигать 150 тысяч рублей. В ближайшее время законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента. Разбираемся, поможет ли нововведение утихомирить нерадивых соседей и как будет работать система "шумных" санкций.

Сколько стоит шум?

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Павлова вместе с группой депутатов предложила на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей. Соответствующие поправки хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Жилищный кодекс.

По словам Павловой, инициатива позволит сделать жизнь в многоквартирных домах комфортнее. Парламентарий отмечает, что в Жилищном кодексе существуют положения об обязательном соблюдении правил пользования помещениями, а вот конкретных механизмов защиты от нарушений нет.





Ольга Павлова член комитета Госдумы по труду и социальной политике Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся за бортом правового регулирования.

Проект закона предполагает наказание за нарушение тишины с 23:00 до 7:00. Уточняется, что штраф для граждан составит от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч. Кроме того, административный штраф смогут выписать собственникам жилья за систематическое нарушение тишины – более двух раз в месяц.

При этом к нарушению тишины не относятся звуки, источником которых является "обычная жизнедеятельность человека". К ним можно отнести, например, шум воды, плач ребенка или звук шагов.



Согласно документу, с жалобами жильцы смогут обращаться в управляющие компании. Последние обяжут принимать обращения от граждан и общаться с собственниками квартир. Если диалог не даст никаких результатов, то пострадавшие (не менее трех квартир) направляют в управляющую компанию жалобу в письменном виде, а та в свою очередь обращается с ней в местную жилищную инспекцию. Она уже через суд взыщет с собственника квартиры штраф.

По мнению Павловой, неважно, кто именно шумит: гости, строители или же сам собственник. Согласно нововведению, именно владелец помещения обязан соблюдать закон. Также, добавила парламентарий, в Жилищном кодексе укажут, что собственники квартир будут нести ответственность за нанесение арендаторами ущерба имуществу соседей. Уточняется, что такая поправка важна, поскольку порой пострадавшие годами не могут добиться компенсации.

Не останутся без наказания и любые заведения, расположенные в жилых домах, которые регулярно не соблюдают правила: согласно законопроекту, их деятельность могут приостановить на 90 дней.

Напомним: сегодня федерального закона о тишине нет, регионы самостоятельно принимают нормативные акты, которые определяют конкретные параметры. Так, например, в столице нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, а заниматься ремонтными работами – с 19:00 до 9:00. Штрафы для нарушителей в Москве составляют 1-2 тысячи рублей для граждан, для должностных лиц – 4-8 тысяч рублей, а для юридических – 40-80 тысяч рублей.

Штраф за предоставленные неудобства

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 поддержал предложение ввести штрафы за нарушение тишины на федеральном уровне. По словам сенатора, эти меры необходимы, чтобы защитить законные интересы людей и оградить их от вредного воздействия.

"Если это системные нарушения, если это отсутствие реакции на предупреждения и на небольшие штрафы, то может применяться система штрафов более серьезных масштабов. Эти нарушения закона о тишине могут носить провоцирующий характер или характер организованного производства: бывает, что в квартире занимаются шитьем на электрических машинках или проводят столярные работы", – сказал Рязанский.





Валерий Рязанский первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Если шум действительно регулярный и сосед не реагирует на замечания, то нормальный житель всегда должен пожаловаться, а если это не помогает, то реакция должна наступать иного порядка. Привлекается система организации контроля, применяются полномочия властными структурами. И, как правило, накладывается штраф.

Поддержал инициативу и член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По мнению эксперта, в этой сфере действительно не помешало бы навести порядок. Однако размер штрафов завышен, полагает он.

"Перевод этой проблемы на федеральный уровень – движение в правильном направлении. Но смущают размеры штрафов. Дело в том, что размеры очень большие как для физических лиц, так и для юридических. На мой взгляд, все-таки важнее сделать механизм, который подразумевает неотвратимость наказания", – пояснил Крохин.





Константин Крохин член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Когда любое нарушение наказывается, пусть даже в пять тысяч для гражданина, но оно точно зафиксировано управляющей организацией, а после передано в уполномоченный орган, каким может быть не только полиция, но и жилищная инспекция или специальная для этого созданная инспекция, которая бы принимала решение о привлечении к ответственности. Впоследствии неминуемо, как автомобильные штрафы, это бы взыскивалось. Такой порядок позволил бы при меньших размерах штрафа обеспечить соблюдение дисциплины.

По мнению эксперта, есть еще один минус в штрафах крупных размеров – коррупция. "Как только возникает большой штраф, у проверяющего и нарушителя появляется соблазн решить вопрос на месте", – пояснил собеседник Москвы 24.

Крохин подчеркнул, что, по его мнению, следует ограничиться нижними пределами штрафной санкции, заявленной в законопроекте: для физических лиц – 5 тысяч рублей, а для юридических – 50.

Также специалист отметил, что в документе следует четко прописать определение шума. "Важно определить размер децибел, превышение которого является нарушением. Описать, как будут обеспечены органы правопорядка и жилинспекция специальными приборами. При наличии механизма, описанного вот таким образом, доработанная инициатива приемлема", – заключил Крохин.



Соболева Илона