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Общество

08:20

В России планируют ужесточить наказание за шум ночью

власть общество

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Законопроект, ужесточающий наказание за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщает газета "Известия".

Соответствующие поправки в КоАП и Жилищный кодекс разработала группа депутатов.

В документе говорится, что в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф для граждан составит от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч. Оштрафовать могут за систематические нарушения тишины – более двух раз в месяц.

Отмечается, что за нарушение тишины не будут приниматься звуки, источником которых является "обычная жизнедеятельность человека". Это, например, крик ребенка, шум воды в инженерных системах и так далее.

Как подчеркивают эксперты, на сегодняшний день нет федерального "закона о тишине", а в каждом регионе действуют свои правила.

Ранее в Совфеде предложили ввести обязательную административную ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Письмо с соответствующим предложением Совфед направил в комиссию по разработке нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

За шум в ночное время (с 23:00 до 7:00) сенаторы намерены наказывать штрафом в размере до 3 тысяч рублей. Речь идет о любых действиях, которые нарушают "право граждан на отдых в жилище", включая использование колонок для прослушивания музыки и громкое пение.

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