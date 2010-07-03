В Совфеде предложили штрафовать россиян за шумное поведение ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом сообщает газета "Известия".

Письмо с соответствующим предложением Совфед направил в комиссию по разработке нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП).

За шум в ночное время (с 23:00 до 7:00) сенаторы намерены наказывать штрафом в размере до 3 тысяч рублей. Речь идет о любых действиях, которые нарушают "право граждан на отдых в жилище", включая использование колонок для прослушивания музыки и громкое пение.

В настоящее время шум в ночное время чаще всего остается безнаказанным, поскольку полиция реагирует на такие нарушения только в том случае, если регион заключил с ней соответствующее соглашение. Внесение правонарушения в КоАП позволит исправить ситуацию, отметила сенатор Ирина Рукавишникова.

Ранее правительство предложило увеличить штрафы за хулиганство в пять раз. Кабмин подготовил новую концепцию административного кодекса. Предложенные поправки предусматривают введение статей за выгул опасных собак без намордника и воспрепятствование адвокатской деятельности.

