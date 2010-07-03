Эксперт поддержал предложение штрафовать россиян за шум в ночное время суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами прокомментировал Москве 24 инициативу Совета Федерации включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. По его мнению, эту инициативу стоит поддержать и ввести не только на региональном, но и на федеральном уровне.
"Смысл заключается в том, что только у полиции есть возможность оперативно реагировать на обращения граждан, у нее есть определенные полномочия. Регион может сколько угодно принимать законы в региональные кодексы правонарушений, но функции принуждения у региональных структур нет. Эта функция есть только у федеральной полиции", – говорит эксперт.
Цветков отметил, что в этом вопросе надо говорить о том, чтобы вводить именно муниципальную полицию, или сделать так, чтобы административной работой занималась муниципальная полиция, а более серьезными административными правонарушениями – федеральная.
Специалист также напомнил, что у правоохранительных органов есть возможность сделать замечание для того, чтобы люди прекратили совершать эти правонарушения. Если же это повторяется не один раз, то тут дело может не ограничиться только штрафом.
Ранее стало известно, что в Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время.
Письмо с соответствующим предложением Совфед направил в комиссию по разработке нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП).
За шум в ночное время (с 23:00 до 7:00) сенаторы намерены наказывать штрафом в размере до 3 тысяч рублей. Речь идет о любых действиях, которые нарушают "право граждан на отдых в жилище", включая использование колонок для прослушивания музыки и громкое пение.
В настоящее время шум в ночное время чаще всего остается безнаказанным, поскольку полиция реагирует на такие нарушения только в том случае, если регион заключил с ней соответствующее соглашение. Внесение правонарушения в КоАП позволит исправить ситуацию, отметила сенатор Ирина Рукавишникова.
Ранее правительство предложило увеличить штрафы за хулиганство в пять раз. Кабмин подготовил новую концепцию административного кодекса. Предложенные поправки предусматривают введение статей за выгул опасных собак без намордника и воспрепятствование адвокатской деятельности.
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