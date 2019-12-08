В Госдуме рассказали, какие вопросы между соседями будут регулировать поправки в ГК

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главная задача соседских прав – урегулировать возможные конфликты в правовом поле, заявил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Так он прокомментировал новые поправки в Гражданский кодекс, в которых детально пропишут права соседей.
В законопроекте сказано, что хозяин участка должен "претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие", однако это не должно мешать собственнику использовать свой участок. Что именно считать недопустимым со стороны соседа – будут прописывать отдельно.
"Добрые отношения мы не можем регулировать, но можем устанавливать соседское право, которое существует во всем мире. Например, когда кто-то из соседей что-то строит, он должен учитывать пограничные территории, чтобы стройка не мешала соседям жить или выращивать что-то. Эти истории нужно каким-то образом в законодательстве упоминать", – пояснил Крашенинников.
Кроме того, если соседи не смогут решить противоречия в общем порядке, то пострадавший собственник сможет обратиться в суд. Причем судья будет оценивать меру воздействия на соседа исходя из положений кодекса и других законов, отметил собеседник Москвы 24.
"Есть и другие моменты. Например, если через участок проходят коммуникации, то нужно урегулировать известные всем сервитуты: если вода, канализация или электричество проходит по соседней территории, нужно, чтобы был допуск соседей. Там охватывается достаточно большое количество жизненных вопросов", – подчеркнул парламентарий.
Ранее Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрел проект поправок в Гражданский кодекс, которые включают также соседские права.
В проекте указано, что нельзя возводить сооружения на участке, если они будут вредить соседской территории (например, строить туалет, откуда отходы будут стекать к соседям). Необходимо будет также пустить соседа на свой участок, если ему нужно что-то отремонтировать, а попасть другим путем к нужному месту тот не может. Кроме того, поправками запрещается сажать растения, если они могут повредить землю или соседские строения, рыть колодцы так, чтобы у соседа пересох его колодец, и так далее.
С октября также упростили процедуру взыскания долгов с дачников. Раньше для взыскания долгов садоводческим товариществам нужно было подавать иск в суд, а сейчас достаточно обратиться в мировой суд для выдачи приказа. Заявитель направит документ в банк, после чего деньги спишут со счета или карты дачника.
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