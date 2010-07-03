Для дачников ввели налоговые льготы

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Взносы собственников садовых участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, сообщает "Парламентская газета".

Изменения в Налоговый кодекс, исключающие понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства", вступили в силу с 29 октября.

Налог на прибыль не придется платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за ремонт объектов, относящихся к имуществу общего пользования.

От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Ранее упростили процедуру взыскания задолженности с дачников. Если раньше для взыскания долгов садоводческим товариществам нужно было подавать иск в суд, то сейчас достаточно обратиться в мировой суд для выдачи приказа.

Заявитель направит документ в банк, после чего деньги спишут со счета или карты дачника.