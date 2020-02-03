В Совфеде оценили возможное ужесточение наказания для шумных соседей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с Москвой 24 оценил предложение депутатов Госдумы по ужесточению наказания для шумных соседей.
По словам сенатора, эти меры нужны, чтобы защитить законные интересы людей и оградить их от вредного воздействия, в данном случае шума.
"Если это системные нарушения, если это отсутствие реакции на предупреждения и на небольшие штрафы, то может применяться система штрафов более серьезных масштабов. Эти нарушения закона о тишине могут носить провоцирующий характер или характер организованного производства: бывает, что в квартире занимаются шитьем на электрических машинках или проводят столярные работы", – пояснил Рязанский.
Однако, по словам сенатора, взыскание штрафов для шумных соседей – "небыстрая история".
"Когда речь идет о штрафах, то там процедура будет более затянутой – это либо жилинспекция, либо суды. Но нормальные люди должны реагировать на замечания, попытаться понимать друг друга. В каждом конкретном случае реакция должна соответствовать тому, что там происходит на самом деле", – заключил собеседник Москвы 24.
В Госдуме предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей и ввести высокие штрафы. Депутаты разработали соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодек, согласно которому в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штрафы для шумных соседей составят от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Правда наказывать смогут только за систематические нарушения – более двух раз в месяц.
При этом "запретным шумом" не будут считаться звуки от обычной жизнедеятельности человека, такие как крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и тому подобное. На данный момент в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, а также проводить ремонтные работы с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 (кроме новостроек). Нарушителям грозят штрафы от одной до двух тысяч рублей (для граждан), для должностных лиц – 4-8 тысяч рублей, юридических лиц – 40-80 тысяч рублей.
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