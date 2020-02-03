В Совфеде оценили возможное ужесточение наказания для шумных соседей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с Москвой 24 оценил предложение депутатов Госдумы по ужесточению наказания для шумных соседей.

По словам сенатора, эти меры нужны, чтобы защитить законные интересы людей и оградить их от вредного воздействия, в данном случае шума.

"Если это системные нарушения, если это отсутствие реакции на предупреждения и на небольшие штрафы, то может применяться система штрафов более серьезных масштабов. Эти нарушения закона о тишине могут носить провоцирующий характер или характер организованного производства: бывает, что в квартире занимаются шитьем на электрических машинках или проводят столярные работы", – пояснил Рязанский.



Валерий Рязанский первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Если шум действительно регулярный и сосед не реагирует на замечания, то нормальный житель всегда должен пожаловаться, а если это не помогает, то реакция должна наступать иного порядка. Привлекается система организации контроля, применяются полномочия властными структурами и, как правило, накладывается штраф.

Однако, по словам сенатора, взыскание штрафов для шумных соседей – "небыстрая история".

"Когда речь идет о штрафах, то там процедура будет более затянутой – это либо жилинспекция, либо суды. Но нормальные люди должны реагировать на замечания, попытаться понимать друг друга. В каждом конкретном случае реакция должна соответствовать тому, что там происходит на самом деле", – заключил собеседник Москвы 24.

В Госдуме предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей и ввести высокие штрафы. Депутаты разработали соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодек, согласно которому в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Штрафы для шумных соседей составят от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Правда наказывать смогут только за систематические нарушения – более двух раз в месяц.

При этом "запретным шумом" не будут считаться звуки от обычной жизнедеятельности человека, такие как крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и тому подобное. На данный момент в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, а также проводить ремонтные работы с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 (кроме новостроек). Нарушителям грозят штрафы от одной до двух тысяч рублей (для граждан), для должностных лиц – 4-8 тысяч рублей, юридических лиц – 40-80 тысяч рублей.