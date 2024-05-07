Sky News: хакеры получили данные сотрудников Минобороны Великобритании

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Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Власти Великобритании не называют страну, ответственную за произошедшее. По данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай.

"Во вторник (7 мая. – Прим. ред.) парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих", – указано в сообщении.

Атаке хакеров подверглась система начисления зарплаты военнослужащим и ветеранам. Утечкой данных в основном были раскрыты имена и банковские реквизиты, уточняет телеканал.

Ранее стало известно, что пророссийские хакерские группы заявили о проведении масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию. В ходе атаки они, в том числе, взломали базу данных МВД Латвии. В открытом доступе находится переписка ведомства, сведения об агентах полиции, личном составе, финансовые документы и графики отпусков.

До этого сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту.