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Российские хакеры из группы RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов. Об этом пишет РИА Новости.

"Группой получены около 2 600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий – всех тех, кто отправляет на убой украинцев", – указано в сообщении.

Операция была проведена в связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации, добавили в RaHDIt. Хакеры уточнили, что решили опубликовать данные, чтобы граждане Украины "знали в лицо, кто их убивает и от кого им следует прятаться и чьи дома обходить стороной".

По данным хакеров, среди военкомов – уголовники, врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы, свингеры и "любители БДСМ-вечеринок", что, по мнению хакеров, традиционно для украинской власти.

Группа выразила надежду, что эта информация поможет сорвать планы "укронацистской власти" по мобилизации и тем самым помочь армии России. Хакеры выложили в Сеть паспортные данные, личные телефоны, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации в стране. Он ужесточает правила мобилизации, в частности, предполагая возможность ограничения прав уклонистов вплоть до блокировки банковских счетов.

Украинский президент Владимир Зеленский до этого заявил, что Генштаб армии Украины обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Подобная мобилизация будет стоить 500 миллиардов гривен, добавил он.

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