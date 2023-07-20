Стали известны маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост

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Хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди предполагаемых судов, которые могли участвовать в теракте, хакеры называют танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба судна за несколько дней до инцидента дрейфовали в Черном море недалеко от российского побережья. Позднее они встретились в море – в это время могла быть осуществлена перегрузка беспилотников.

Кроме того, было еще одно судно. В день атаки оно стояло на дрейфе на расстоянии видимости моста. Предполагается, что с него осуществлялось управление дронами.

Также хакеры из RaHDit в качестве ответа на теракт опубликовали данные 1 700 сотрудников СБУ, 2 000 военнослужащих ВСУ и волонтеров организации UA Cats Division, которая собирает пожертвования на морские дроны для украинской армии.

В ночь на 17 июля украинские спецслужбы совершили атаку по Крымском мосту. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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