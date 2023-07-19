Песков заявил, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты киевского режима в РФ

Фото: kremlin.ru

Западные кураторы готовы закрывать глаза на любые преступные действия Киева, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию мирового сообщества на теракт на Крымском мосту. Его слова приводит RT.

"Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем", – высказался он.

Киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь.

В свою очередь, в США заявили, что не могут приписать ответственность за теракт на Крымском мосту ни одной из сторон конфликта на Украине.



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