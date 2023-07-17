В США заявили, что не могут обвинить Украину в теракте на Крымском мосту

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США не могут приписать ответственность за теракт на Крымском мосту ни одной из сторон конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

По его словам, в Вашингтоне не считают, что атака на Крымский мост окажет воздействие на возможности ВС РФ. Кирби добавил, что мост не является единственным путем для обеспечения региона.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Владимир Путин заявил, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения, добавил Путин. Он указал, что атака беспилотников на Крымский мост – это "очередной террористический акт киевского режима".

Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту