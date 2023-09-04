Пророссийские хакеры вывели из строя 127 польских и прибалтийских ресурсов

Фото: 123RF/dolgachov

Пророссийские хакерские группы заявили о проведении масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию. Участие в ней приняли 16 групп, такое число действующих совместно хакеров фиксируется впервые в истории Сети, передает РИА Новости.

"Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс", – сказано в документе.

По их данным, сейчас выведено из строя 127 информационных ресурсов Польши и прибалтийских стран. Там хакеры разместили свой манифест "Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист".

Помимо этого, взломана база данных МВД Латвии. В открытом доступе находится переписка ведомства, сведения об агентах полиции, личном составе, финансовые документы и графики отпусков. Также нарушена работа системы мобильного банкинга, паркоматов, не работают каналы обмена служебными сообщениями госорганов.

Отмечается, что хакеры пообещали активное продолжение атак в поддержку СВО.

Ранее неизвестные получили доступ к системе безопасности движения поездов в городе Щецин в Польше и воспроизвели в них гимн РФ. После гимна России в поездах прозвучала запись одного из выступлений Владимира Путина. На фоне произошедшего железнодорожники обратились в полицию.

До этого связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Так, они получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.

"Актуальный репортаж": "Единая Россия" объявила конкурс для "белых" хакеров