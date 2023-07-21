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Политика

Китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине – СМИ

Фото: depositphotos/PirenX

Связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, таким образом хакеры получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.

Кроме того, хакеры также могли взломать учетную запись почты чиновника, курирующего восточноазиатское направление в Госдепартаменте США.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что китайские хакеры взломали электронную почту правительства США. По данным журналистов, злоумышленникам удалось вскрыть почтовые ящики министерства торговли и Госдепартамента. Для этого взломщики использовали уязвимость в облачном сервисе Microsoft.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предпримут надлежащие действия в ответ на кибератаки на сети американского правительства, которые приписываются КНР.

Китайские хакеры взломали электронную почту правительства США – СМИ

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