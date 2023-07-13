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Китайские хакеры взломали электронную почту правительства США – СМИ

Китайские хакеры взломали электронную почту правительства США – СМИ

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Китайские хакеры взломали электронную почту правительства США. The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что кибершпионы провели успешную атаку сразу на несколько аккаунтов.

Преступникам удалось вскрыть почтовые ящики министерства торговли и Госдепартамента. Для этого взломщики использовали уязвимость в облачном сервисе Microsoft. Как пишет газета, властям США к настоящему времени удалось восстановить сохранность почтовых ящиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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