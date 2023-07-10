Глава "АвтоВАЗа" заявил, что рост курса доллара может отразиться на ценах автомобилей Lada

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Рост курса доллара может отразиться на ценах автомобилей Lada в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"В ценах это (рост курса доллара. – Прим. ред.) может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", – цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с рублем, заявил, что вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает. По его словам, макроэкономические показатели лучше ожидаемых. Причиной колебаний курса рубля Песков назвал "спекулятивные игры".



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