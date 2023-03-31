В школах РФ будут поэтапно ограничивать доступ к зарубежным видеосервисам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет постепенно ограничивать доступ школ РФ к иностранных видеосервисам. Об этом во время итоговой коллегии Минцифры заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, подобное решение связано с наличием собственной инфраструктуры.

"С учетом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам", – цитирует Шадаева ТАСС.

Ранее министр в ходе заседания комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что Минцифры не станет ограничивать использование в РФ иностранных мессенджеров для личных переписок.

Вместе с этим он подчеркнул, что некоторые сервисы, например банковские, должны работать лишь на отечественных площадках.

Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг

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