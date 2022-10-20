Все военкоматы РФ получат доступ к интернету в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Все военкоматы России обеспечат доступом к защищенному интернету и сети Минобороны в 2023 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он напомнил, что программа подключения военных комиссариатов к интернету реализуется в стране с 2019 года.

Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как обезопасить себя и свой роутер от кражи интернета сторонними людьми.

В первую очередь эксперт посоветовал установить надежный пароль без использования имен. Во-вторых, специалист напомнил о регулярном обновлении программного обеспечения роутера, так как производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!