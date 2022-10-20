11:37Технологии
Все военкоматы РФ получат доступ к интернету в 2023 году
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Все военкоматы России обеспечат доступом к защищенному интернету и сети Минобороны в 2023 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он напомнил, что программа подключения военных комиссариатов к интернету реализуется в стране с 2019 года.
Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как обезопасить себя и свой роутер от кражи интернета сторонними людьми.
В первую очередь эксперт посоветовал установить надежный пароль без использования имен. Во-вторых, специалист напомнил о регулярном обновлении программного обеспечения роутера, так как производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.
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