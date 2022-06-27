Эксперт назвал способы защиты домашнего Wi-Fi от соседей

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Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как обезопасить себя и свой роутер от кражи интернета сторонними людьми.

В первую очередь эксперт посоветовал установить надежный пароль без использования имен. По его словам, желательно придумать сложную комбинацию с буквами разных регистров и цифр. Также при установке нового роутера обязательно нужно сменить заводской пароль на личный.

Во-вторых, специалист напомнил о регулярном обновлении программного обеспечения роутера, так как производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.

Также, по словам Назаренко, целесообразно будет отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, например, от WEP.

Помимо этого, эксперт отметил еще один способ – настройка антенны роутера, которая позволит подключать к нему устройства, находящиеся только в периметре вашей квартиры. Он посоветовал в этом случае обратиться к опытному специалисту.

Ранее начальник отделения отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве Александр Кузин назвал способы, как воры могут определить, дома хозяева или нет.

Эксперт пояснил, что самый явный признак отсутствия владельцев квартиры – это переполненный почтовый ящик, а также рекламные флаеры на двери. Он рекомендовал попросить родственников или соседей убирать всю корреспонденцию в случае отъезда.

