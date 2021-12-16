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Технологии

15:26

Медик предупредила об опасности излучения от домашних роутеров

технологии

Фото: depositphotos/Wirestock

Электромагнитные излучения от Wi-Fi-роутеров могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом "Газете.ру" рассказала главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина.

Специалист отметила, что ухудшение состояния здоровья наблюдается при регулярном нахождении в помещениях с большим количеством работающих электроприборов.

Так, по словам врача, электромагнитные излучения могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту, утомляемость, раздражительность и ухудшение памяти.

"При гиперчувствительности к электромагнитным излучениям (которая фиксируется у одного из тысячи) могут отмечаться гипертонические кризы и приступы удушья", – добавила Шарифуллина.

Медик объяснила, что воздействие излучения от Wi-Fi роутеров отягощается стрессом и постоянным использованием интернета. В совокупности данные факторы вызывают проблемы со сном и нервное перенапряжение.

Шарифуллина подчеркнула, что во многих странах постепенно устанавливаются четкие рекомендации по использованию гаджетов при подключении к Wi-Fi. Так, планируется переход на проводные соединения, закрепление требований по использованию устройств только в режиме полета, а также отключение точек доступа Wi-Fi.

При этом врач признала, что в настоящий момент нет ни одного исследования, четко устанавливающего негативное влияние Wi-Fi на работу живых организмов. Однако тревожные симптомы, без сомнения, проявляются.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые опасные бытовые приборы. Так, наличие в помещении обогревателя снижает уровень влажности, что приводит к пересыханию слизистой и повышает риск проникновения инфекций. А неправильная установка кондиционеров способна привести к простудам, а также усугубить астму или аллергию.

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