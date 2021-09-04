Врач рассказала, влияет ли телефон в кармане на сексуальное здоровье

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала Москве 24, как гаджеты могут влиять на сексуальное здоровье человека.
С 2010 года 4 сентября объявлено Всемирным днем сексуального здоровья. Дата была учреждена с целью обратить пристальное внимание на этот аспект жизни. В честь этого события в разных странах проходят тематические концерты, конференции и встречи.
Однозначного ответа на вопрос о влиянии гаджета в кармане брюк или джинсов на сексуальное здоровье человека пока нет. Однако Милютина подчеркнула, что за ХХ век показатель качества спермограммы у мужчин в среднем упал более чем в 10 раз.
В пример специалист привела исследование о влиянии смартфона на головной мозг. По ее словам, есть данные о том, что воздействие гаджетов ведет к росту числа онкологических заболеваний.
"Исследований влияния мобильного телефона на половые органы гораздо меньше. И они тоже противоречивы. Но, возможно, негативное воздействие все же существует. Поэтому мы просим мужчин, которые готовятся к программе ЭКО, не носить мобильные телефоны в карманах брюк. В данной ситуации лучше перестраховаться", – подчеркнула Милютина.
Эксперт добавила, что перед ЭКО мужчин также просят не ставить ноутбук на колени. "Здесь идет электромагнитное излучение. Плюс половые органы могут перегреться, если ноутбук стоит на коленях. Это тоже может негативно влиять на здоровье", – предупреждает репродуктолог.
Существует вероятность, что гаджеты оказывают плохое воздействие и на женское сексуальное здоровье, отметила Милютина.
Конкретных ограничений по времени, сколько безопасно держать телефон в кармане или ноутбук на коленях, не существует, говорит Милютина. Это связано с тем, что негативное влияние окончательно не доказано, уточнила эксперт.
"Просто не нужно это делать постоянно. Если человек посидел с тем же ноутбуком на коленях 20 минут один раз в неделю, конечно, это ни на что не повлияет. Если есть привычка работать так часами, все-таки это не очень хорошо", – резюмировала специалист.
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, какое количество секса является оптимальным и не принесет ущерб физическому и психологическому здоровью. По его словам, принято считать, что интимный контакт в среднем требуется 2–3 раза в неделю.
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