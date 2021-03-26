Сексолог объяснила, как мужчине добиться интима на первом свидании

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Наиболее подходящим местом для первого свидания является дорогой ресторан. Избранницу также можно пригласить на мюзикл или романтическую комедию в кино, а при хорошей погоде свозить на экскурсию на машине по городским достопримечательностям. Об этом рассказала сексолог Ольга Кетоева.
По ее словам, нельзя идти на первое свидание в "слепые" рестораны, где все проходит в темноте. Кроме того, не нужно стараться впечатлить девушку большими тратами. Иногда и бюджетный вариант с обычной прогулкой и приглашением на чай может привлечь. Стоит лишь сказать, что это временно из-за сложившихся трудностей.
"Достаточно объяснить ей ситуацию: она, безусловно, достойна похода в ресторан, но сейчас взяты кредиты на условное строительство торгового центра в Дубае. В этой ситуации женщина предстает в роли мамы, которой жалко ребенка, хочется помочь ему, удружить и показать, что она не меркантильная", – цитирует специалиста News.ru.
В любом случае не стоит забывать о манерах поведения, а также опрятном внешнем виде, подчеркнула специалист. Более того, по ее словам, не будут лишними цветы, подаренные мужчиной. Такой сюрприз девушка оценит по достоинству.
По мнению сексолога, главное – вести себя уверенно. Во многом исход свидания зависит от инициатора встречи. Кетоева отметила, что даже один поход в кино может приблизить к сексу.
Ранее психолог Элена Гамаюн назвала признаки, которые могут указывать на готовность партнера изменить. По словам специалиста, тревожным фактором могут стать потеря зрительного контакта со второй половиной, проблемы в интимной жизни, а также ссоры, обиды и недовольство.
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