Психолог рассказала, как защититься от измен любимых

Фото: depositphotos/luckybusiness

Психолог Элена Гамаюн назвала признаки, которые могут указывать на готовность партнера изменить. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, тревожным фактором могут стать потеря зрительного контакта со второй половиной, проблемы в интимной жизни, а также ссоры, обиды и недовольство.

"Когда отношения разрушаются, партнер начинает стремиться к измене. Конечно же, есть отдельная категория мужчин и женщин: мужчины-ловеласы, которые и дома поддерживают прекрасные отношения, и гуляют, и женщины, ищущие острых ощущений, – у них прекрасный муж, но тянет на приключения. Но это исключения из правил", – отметила Гамаюн.

Психолог заявила, что женщинам не следует переживать о том, как удержать мужчину, а в первую очередь заботиться о себе. По словам Гамаюн, себя нельзя критиковать, следует почаще исполнять собственные желания и заботиться о собственном теле.

Кроме того, важным фактором надо считать общение с мужем. С ним можно обсудить день, выслушать, уделить время похвале. Также нельзя забывать и об интимной стороне отношений. Излишней будет чрезмерная опека мужчины.

Гамаюн также дала совет мужчинам, которые боятся измены своей подруги или жены. Им следует обращать внимание на внешний вид своих избранниц, вдохновлять их. Кроме того, следует вести себя достойно и давать женщинам необходимое понимание.

Важным фактором психолог назвала честность мужчины. В случае если женщина не вдохновляет партнера, стоит решить – спасать ли отношения или будет справедливее расстаться. В любом случае нельзя молчать в отношениях, следует говорить о том, какое место партнерша занимает в жизни мужчины.

В феврале американские ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют мужчины и женщины. По информации специалистов Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов, чаще всего это происходит в районе 39 лет.

