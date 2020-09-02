Мужчина раскрыл тайну жены, отдав дочери старый гаджет

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Фото: depositphotos/stockasso
Пользователь портала Reddit рассказал, что узнал о тайне своей жены, когда отдал дочери старый гаджет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам мужчины, дочь получила старый iPod жены после того, как у нее сломался компьютер. Настраивая устройство, девушка нашла старые сообщения матери в мессенджерах WhatsApp и Facebook.
Как выяснилось, за четыре года до описываемых событий у жены пользователя Reddit был роман с коллегой. Подробностями отношений женщина делилась с подругой – та советовала признаться в измене. Владелица iPod тем не менее отказалась из-за страха разрушить семью.
Когда правда о произошедшем вскрылась, между членами семьи состоялся откровенный разговор, после чего мужчина с дочерью уехал жить в отель. Для главы семьи, как он признался в своих сообщениях, измена жены стала тяжелым ударом.
По мнению психолога Светланы Бояриновой, существует сразу несколько явных признаков измены. В частности, к таковым факторам могут относиться изменения в питании и смена музыкальных предпочтений.
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