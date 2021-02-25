Ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют мужчины и женщины

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Американские ученые провели исследование и выяснили, в каком возрасте люди чаще всего начинают искать партнеров "на стороне", сообщают "Дни.ру".
Специалисты из Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов проанализировали анкеты, размещенные на разных сайтах знакомств, и провели анонимный опрос среди их авторов.
Результат показал, что многие люди начинают изменять своим партнерам в возрасте 39 лет. Ученые предположили, что в этом возрасте мужчины и женщины начинают испытывать страх перед 40-летием.
Именно в этом возрасте люди чаще всего начинают испытывать тягу к острым ощущениям и желание доказать свою молодость и силу. Это и подталкивает замужних женщин и женатых мужчин искать отношения на стороне.
Ранее сексолог назвала три главных признака измены. Среди них оказались изменение привычек и повышенное внимание к внешнему виду.
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