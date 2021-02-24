В Китае женщина после развода получила почти восемь тысяч долларов за работу по дому

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Китайский суд обязал мужчину выплатить своей бывшей жене сумму в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США) за пятилетнюю работу по дому, сообщает издание The Guardian.

Недавно в Китае вступил в силу новый гражданский кодекс, согласно которому во время развода человек может потребовать от своего партнера компенсацию в случае, если он был основным опекуном детей, заботился о престарелых родителях или брал основную часть работы по дому на себя.

Так, суд постановил, что бывший супруг должен выплатить женщине крупную сумму, так как она заботилась о сыне и занималась работой по дому, в то время как мужчина в домашних делах участия не принимал.

Кроме 50 тысяч юаней, женщина получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней – около 310 долларов.

Ранее ученые из США и Австралии выяснили самую нетривиальную причину разводов. Как оказалось, пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями.