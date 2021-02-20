Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом – СМИ

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Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление на развод с музыкантом Канье Уэстом. Об этом пишет портал TMZ.

Издание отмечает, что Кардашьян и Уэст решили вместе опекать своих детей. Никто из пары не намерен оспаривать пункты заключенного брачного договора.

В статье добавляется, что Кардашьян и Уэст значительно продвинулись в соглашении об урегулировании имущественных споров.

Ранее СМИ сообщили, что Кардашьян и Уэст приняли решение развестись. О неизбежности развода пары рассказывали многочисленные источники.

Позднее Уэст забрал из совместного с Кардашьян дома 500 пар собственной обуви. По данным СМИ, музыкант перевез коллекцию брендовых кроссовок.