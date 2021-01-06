СМИ сообщили о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

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Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст приняли решение развестись. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источников СМИ, Кардашьян уже наняла Лауру Уэссер – звездного адвоката по разводам.

"Они (Кардашьян и Уэст. – Прим. Ред.) ведут переговоры об урегулировании", – заявил источник.

По данным издания, о неизбежности развода пары говорят многочисленные источники. Сообщается, что Кардашьян уже перестала носить обручальное кольцо. При этом музыкант провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.

СМИ предполагают, что основным предметом спора при разводе пары рискует стать их общий дом в Калабасасе. На покупку недвижимости пара потратила 60 миллионов долларов.

Ким Кардашьян и Канье Уэст оформили брак в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.

В июле прошлого года Уэст в своем микроблоге в Twitter рассказал, что уже два года хочет развестись со своей супругой. Позднее рэпер удалил публикацию.