Канье Уэст рассказал о перенесенном коронавирусе

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Фото: ТАСС/ Evan Agostini/Invision/AP
Американский рэпер Канье Уэст объявил, что переболел коронавирусом в феврале. Об этом сообщает РИА Новости.
"Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло", – заявил Уэст.
По словам рэпера, ему рассказали о коронавирусе у коллеги по цеху, рэпера Дрейка. Уэст заявил, что тогда посчитал свои симптомы сопоставимыми.
Официально вспышка коронавируса COVID-19 была признана пандемией в марте. На сегодняшний день, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 11,5 миллиона случаев заражения, более 535 тысяч человек скончалось.
В минувшие выходные Канье Уэст публично заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США. Музыкант не уточнил, имеет ли в виду предстоящую предвыборную гонку и от какой партии намерен баллотироваться.
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