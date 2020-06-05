Канье Уэст оплатит колледж дочери Джорджа Флойда

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст перевел 2 миллиона родственникам погибшего в результате действий полиции Джорджа Флойда, а также других афроамериканцев, которые стали жертвами насилия. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как рассказал представитель Уэста, часть этих денег пойдет на оплату будущего обучения в колледже для дочери Флойда, которой сейчас 6 лет.

В США вспыхнули беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции. Один из правоохранителей надавил ему коленом на шею, Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он умер в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. С начала протестов было задержано около 9,3 тысячи человек по всей стране. Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.