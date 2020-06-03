В США задержали более 9 тысяч человек с начала протестов

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В США с начала протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе после действий полицейских, было задержано около 9,3 тысячи человек, сообщает RT.

Как уточняется, больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. В Далласе, Хьюстоне и Филадельфии было задержано несколько сотен протестующих.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман ранее сообщил, что на фоне протестов в окрестности Вашингтона перебросили около 1,6 тысячи военных. Он подчеркнул, что военнослужащие работают в режиме повышенной боевой готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.

Ранее сообщалось, что за время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.

Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Мужчина скончался в реанимации.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

