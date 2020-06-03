Пентагон направил 1,6 тыс военных в район Вашингтона

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Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона на фоне протестов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
"Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне", – сообщил Хоффман.
Он подчеркнул, что военнослужащие работают в режиме повышенной боевой готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.
Ранее сообщалось, что за время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.
Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Мужчина скончался в реанимации.
Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.
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