В США заявили о гибели 11 человек во время протестов

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Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, сообщает "Газета.ру".

Жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля.

По оценкам Associated Press, задержаны около 4,4 тысячи человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Массовые акции протеста вспыхнули в США из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Владелец русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян ранее рассказал, как организовал оборону своего заведения от толпы протестующих.