Хозяин русского ресторана в США защитил заведение от протестующих

02 июня, 20:33
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Владелец русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян организовал оборону своего заведения от толпы протестующих. Об этом он рассказал в интервью "Пятому каналу".
Когда протесты, бушующие по всей стране из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, добрались до Сан-Диего, Газарян задумался о сохранении своего ресторана. Он позвал друзей, с которыми организовал оборону заведения.
"Мои друзья – здешние бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы все вместе сплотились. Ну, и у всех есть лицензия на оружие", – рассказал Газарян.
Когда толпа протестующих подошла к ресторану, обороной ресторана занимались десять человек. Двое человек с дробовиками остались в помещении, в то время как остальные с оружием вышли на улицу. Они показали протестующим серьезность своих намерений, и они не причинили ущерба заведению.
Газарян отметил, что до того, как агрессивная толпа дошла до ресторана, они уже успели разгромить несколько магазинов. Он рассказал, что полиция не успевает за погромами.
"Они гуляют с одного района в другой район, и они тоже не хотят разъединяться, видимо, это у них тактика такая. Они по пять-шесть машин гоняли, и когда происходили такие вещи, то они не везде успевали, и из-за этого взломали очень много магазинов в центре тоже", – отметил Газарян.
Протесты по всей стране начались после смерти 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в ходе задержания за то, что он хотел обналичить поддельный 20-долларовый чек. Полицейский надавил коленом на его шею, в результате чего Флойд не мог дышать.
Четырех полицейских, причастных к закончившемуся гибелью задержанию, уже уволили из правоохранительных органов. Произошедшее осудили известные политики, деятели искусства и спортсмены.
В связи с беспорядками в ряде городов (в частности, в Вашингтоне и Нью-Йорке) ввели комендантский час. По состоянию на 1 июня полицейские задержали около 4 тысяч человек.
В ходе протестов местные правоохранительные органы совершили нападения на представителей СМИ. В частности, против пятерых журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, был применен слезоточивый газ. Позже продюсер Sputnik Николь Руссел попала под обстрел резиновыми пулями со стороны полицейских возле Белого дома.
В Амстердаме прошла акция протеста против жестокости полиции в США
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