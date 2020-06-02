Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США

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Фото: ТАСС/Zuma
В ходе протестов в США автомобиль наехал на группу полицейских, сообщает RT. Инцидент произошел вечером 1 июня в городе Баффало в штате Нью-Йорк.
Пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц рассказал, что водителя и пассажиров внедорожника, наехавшего на полицейских, задержали.
Он также сообщил, что в ходе протестов в городе 1 июня пострадали еще два человека, получив ранения в результате стрельбы. Их доставили в больницу.
Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.
Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства".
В Вашингтоне в связи с беспорядками ввели комендантский час. Он будет действовать еще двое суток. Также власти ввели комендантский час в Нью-Йорке.
Массовые демонстрации в США закончились погромами
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