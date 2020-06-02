Россияне, живущие в США, рассказали о массовых беспорядках в стране

Уже несколько дней в США продолжаются протесты, которые спровоцировала гибель 43-летнего афроамериканца в Миннеаполисе после задержания. Мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, из-за чего в городах ввели комендантский час. Россияне, живущие в Соединенных Штатах, рассказали Москве 24, что сейчас происходит в стране.
Евгений, Нью-Йорк
Евгений уже два года учится и живет в Америке. По словам молодого человека, когда начались протесты, все думали, что они будут мирными и Нью-Йорк покажет пример, как можно спокойно высказывать свою позицию.
"В итоге все мирные протесты перешли в дебоширство и разбой. У меня под окнами банкомат – его разворотили и выдрали с корнем, постоянно проезжают скорая, полиция. В первый день выступил мэр города, он пытался всех успокоить, но это только больше разозлило людей", – объяснил молодой человек.
Карина, Миннеаполис
Карина вместе с семьей живет в пригороде Миннеаполиса. По словам девушки, район "не самый криминальный", поэтому беспорядки их особо не коснулись.
"В городе очень быстро ввели режим ЧС, поэтому везде много полиции. Мы не выезжаем в центр города, потому что там можно случайно попасть под раздачу... У нас маленький ребенок, поэтому мы вообще не выходим из дома", – рассказала Карина.
Она добавила, что в городе введен комендантский час, за нарушение которого выписывают крупные штрафы или арестовывают.
Анна, Чикаго
Анна рассказала Москве 24, что на улицы в Чикаго выходить можно, поскольку прямой угрозы жизни нет, однако в городе с 30 мая действует комендантский час. По словам девушки, из дома нельзя выходить с 21:00 до 06:00.
"Когда смотришь на улицу в полдесятого из окна, то все пусто. И на самом деле, хоть комендантский час с девяти часов, я заметила, что все закрывается намного раньше. Супермаркет, который работает возле моего дома до десяти вечера, сегодня закрыли в пять", – добавила Анна.
По словам Анны, несколько дней назад в городе перестал работать общественный транспорт, включая метрополитен.
Ранее стало известно, что в американском городе Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов полицейские задержали 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах видеозаписи, которая появилась в Facebook, видно, как один из сотрудников давит коленом на шею мужчины, закованного в наручники. При этом задержанный повторяет, что не может дышать.
В результате жесткого задержания Флойд погиб. Четверо полицейских, которые оказались причастны к случившемуся, уже уволены, однако сестра погибшего Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.
Гибель афроамериканца повлекла массовые беспорядки на улицах, продолжающиеся до сих пор. В десятках городов ввели комендантский час.
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