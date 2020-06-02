Россияне, живущие в США, рассказали о массовых беспорядках в стране

Уже несколько дней в США продолжаются протесты, которые спровоцировала гибель 43-летнего афроамериканца в Миннеаполисе после задержания. Мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, из-за чего в городах ввели комендантский час. Россияне, живущие в Соединенных Штатах, рассказали Москве 24, что сейчас происходит в стране.

Евгений, Нью-Йорк

Фото: AP/Seth Wenig

Евгений уже два года учится и живет в Америке. По словам молодого человека, когда начались протесты, все думали, что они будут мирными и Нью-Йорк покажет пример, как можно спокойно высказывать свою позицию.

"В итоге все мирные протесты перешли в дебоширство и разбой. У меня под окнами банкомат – его разворотили и выдрали с корнем, постоянно проезжают скорая, полиция. В первый день выступил мэр города, он пытался всех успокоить, но это только больше разозлило людей", – объяснил молодой человек.





Евгений очевидец У моего друга отец детектив. Он рассказал, что полицейские просто боятся выезжать на эти протесты, потому что в них кидают коктейли молотова, оскорбляют их, поджигают и крушат машины.

Карина, Миннеаполис

Фото: AP/John Minchillo

Карина вместе с семьей живет в пригороде Миннеаполиса. По словам девушки, район "не самый криминальный", поэтому беспорядки их особо не коснулись.

"В городе очень быстро ввели режим ЧС, поэтому везде много полиции. Мы не выезжаем в центр города, потому что там можно случайно попасть под раздачу... У нас маленький ребенок, поэтому мы вообще не выходим из дома", – рассказала Карина.





Карина очевидец Те, кто на улице после восьми часов вечера, автоматически становятся нарушителями, но по новостям передают, что задерживают больше всего людей в Миннеаполисе. Я знаю, что сейчас все магазины, рестораны и кафе заколачивают просто наглухо фанерой, потому что боятся, что их разгромят.

Она добавила, что в городе введен комендантский час, за нарушение которого выписывают крупные штрафы или арестовывают.

Анна, Чикаго

Анна рассказала Москве 24, что на улицы в Чикаго выходить можно, поскольку прямой угрозы жизни нет, однако в городе с 30 мая действует комендантский час. По словам девушки, из дома нельзя выходить с 21:00 до 06:00.

"Когда смотришь на улицу в полдесятого из окна, то все пусто. И на самом деле, хоть комендантский час с девяти часов, я заметила, что все закрывается намного раньше. Супермаркет, который работает возле моего дома до десяти вечера, сегодня закрыли в пять", – добавила Анна.





Анна очевидец По улицам ходить спокойно можно, понятное дело, что есть эпицентры, но центр города эпицентром не является. Там перекрыто абсолютно все... Там очень много полиции, шерифов, детективов... Через сам центр Чикаго проходит канал, маленькая река. И через нее очень много мостов. Все мосты подняли и таким образом как бы оцепили сам город.

По словам Анны, несколько дней назад в городе перестал работать общественный транспорт, включая метрополитен.

Ранее стало известно, что в американском городе Миннеаполисе, штат Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов полицейские задержали 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах видеозаписи, которая появилась в Facebook, видно, как один из сотрудников давит коленом на шею мужчины, закованного в наручники. При этом задержанный повторяет, что не может дышать.



В результате жесткого задержания Флойд погиб. Четверо полицейских, которые оказались причастны к случившемуся, уже уволены, однако сестра погибшего Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы все полицейские были арестованы и осуждены за убийство.

Гибель афроамериканца повлекла массовые беспорядки на улицах, продолжающиеся до сих пор. В десятках городов ввели комендантский час.

Илона Соболева, Анастасия Силенок