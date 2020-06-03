"Мы не хотим повторения": россияне в Париже – о протестах, охвативших Европу вслед за США

Вслед за протестами в Америке против полицейского произвола люди вышли на улицы в Европе. 2 июня прошла акция протеста в Париже в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре в 2016 году. Беспорядки не утихают по сей день. Россияне, проживающие в столице Франции, рассказали Москве 24 о том, как оказались в эпицентре событий и что сейчас происходит в городе.

Фото: АР/Michel Euler

Манифестация у суда переросла в погромы

Акция против полицейского насилия началась в Париже во вторник вечером перед зданием суда на севере города. Сначала она проходила мирно, но уже через несколько часов агрессивно настроенные демонстранты начали устраивать погромы. Они попытались перекрыть бульвар Периферик, начали возводить баррикады, поджигать мусорные баки, строительные конструкторы и щиты. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Люди вышли на улицы в память о гибели темнокожего Адамы Траоре, который умер 19 июля 2016 года спустя два часа после задержания в коммуне Бомон-сюр-Уаз, расположенной к северу от Парижа. Семья Адамы считает, что он умер в результате насилия со стороны жандармов. По разным данным, в акции 2 июня приняло участие от 15 до 20 тысяч человек. Беспорядки в городе продолжаются.

Россиянин Василий живет недалеко от суда, возле которого начались манифестации. Он рассказал Москве 24 о том, что в первые часы все проходило мирно. "Я как раз возвращался домой, людей было просто тысячи, но они вели себя спокойно. Я даже удивился, что так много человек и все очень благоразумно ведут себя, потому что мы видим, что происходит в США, и, конечно, не хотим повторения", – отметил Василий.

Несколько дней назад кафе в Париже стали открываться после карантина, люди опять начали гулять по улицам и пить кофе с круассанами по утрам. Но, по словам Василия, из-за волнений многие заведения теперь снова закрывают двери.



Василий очевидец беспорядков в Париже Из-за всех беспорядков владельцы просто закрывают свой бизнес, потому что боятся, что их уличной мебелью начнут громить все вокруг. У моего друга есть кафе, ему разбили витрину, но там только трещина. Он даже не знает, было это преднамеренно или случайно.

"Вообще французы в этом плане очень скандальные, стоит только вспомнить акции желтых жилетов. Я тогда уже жил в Париже, и сейчас мне все это напомнило один в один. Полиция действует очень жестко, у них такие указания, но это мало кого останавливает. Многие парижане осуждают эти методы", – считает Василий.

"Нет желания выходить на улицу"

Россиянка Катерина, которая живет и работает гидом в Париже уже 15 лет, рассказала Москве 24, как случайно попала в самый эпицентр событий. "По новостям у нас передавали, где будет проходить акция, поэтому я спокойно поехала в центр города по своим делам. Но в итоге попала в самый эпицентр, потому что акция переросла в беспорядки и все ушли к центру города", – вспоминает Катерина.





Катерина очевидец беспорядков в Париже Я даже не поняла, как это произошло. Было очень много полицейских, они все оцепили, я пыталась выйти из толпы, но просто не смогла никуда выйти. Кто-то рядом дрался, очень многие кричали, и было вообще непонятно, что вокруг происходит. В какой-то момент выпустили слезоточивый газ, и, так как я находилась ближе к полицейским, на меня очень много попало. Все произошло очень быстро.

По словам девушки, она просто села возле стены и плакала, не понимая, что делать. Один из протестантов заметил ее и попытался помочь. "Он выдернул меня из этой толпы, но я сначала испугалась еще больше, была просто дезориентирована, даже не понимала, куда он меня тащит, но мы в итоге просто завернули в какую-то улочку. Слава богу, что у меня была с собой вода, какие-то салфетки, я быстро попыталась себя в порядок привести, но очень боялась опять туда попасть, поэтому позвонила мужу, чтобы он меня забрал", – рассказала Екатерина.

Девушка добавила, что сейчас чувствует себя нормально, но не испытывает ни малейшего желания выходить за пределы своего дома.

Манифестация в столице Франции стала продолжением американских протестов и беспорядков, которые идут с начала прошлой недели в нескольких штатах. Волнения поднялись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который умер от удушающего приема полицейского. Сотрудник правоохранительных органов поставил ему колено на шею во время задержания. Спустя сутки четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. Один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Силенок