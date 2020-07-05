Певец Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

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Рэпер Канье Уэст намерен претендовать на высший государственный пост в США. Об этом исполнитель рассказал на странице в Twitter.

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", – говорится в публикации певца.

При этом Уэст не стал уточнять, от какой партии он будет выдвигаться на пост главы США. Помимо того, точно неясно, в этом ли году он будет участвовать в избирательной кампании. Ранее артист неоднократно говорил, что попробует избираться на пост американского президента.

Выборы 46-го состоятся 3 ноября этого года. В них примет участие действующий американский президент Дональд Трамп. Он одержал победу на выборах в 2016 году.

Ранее Трамп назвал единственное условие поражения на выборах. Он считает, что может проиграть на предстоящих только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.