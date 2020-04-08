Берни Сандерс приостанавливает участие в президентской гонке

Фото: AP Photo/Cliff Owen

Сенатор Берни Сандерс завершает участие в президентской гонке в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение штаба политика.

Сенатор оставался единственным оппонентом бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп на праймериз республиканской партии набрал достаточное число делегатов, чтобы стать кандидатом на новых выборах. Теперь ему нужно дождаться партийного съезда, который состоится в августе.

От борьбы за пост президента США также отказались сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен и бизнесмен Майкл Блумберг. Все они представляли Демократическую партию.