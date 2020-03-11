Байден победил на праймериз в пяти штатах из шести

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Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в пяти штатах из шести, сообщает "Газета.ру".

Его соперником является сенатор Берни Сандерс. Он одерживает победу лишь в штате Северная Дакота. Также в Вашингтоне Сандерс отстает от Байдена лишь на 0,2%.

В остальных штатах преимущество бывшего вице-президента США остается неоспоримым. В настоящий момент продолжается подсчет бюллетеней.

Напомним, что праймериз является процедурой, на которой определяется кандидат на пост президента США. Он проводится незадолго перед выборами как в Демократической, так и в Республиканской партиях.

Так, в составе последних победу на праймериз одерживает действующий президент страны Дональд Трамп. Он уже набрал большинство голосов в штатах Миссури и Миссисипи.

Ранее стало известно, что Трамп не планирует посещение Москвы во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.