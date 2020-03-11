Атомная подлодка США всплыла в Арктике скозь лед

Фото: youtube.com

Атомная подводная лодка Toledo всплыла в Арктике, пробив лед, передает "Комсомольская правда".

Видео опубликовано на YouTube-канале Военно-морских сил США. На кадрах видно, как подлодка постепенно поднимается на поверхность.

Затем несколько членов экипажа вышли из субмарины и начали освобождать корпус корабля от ледяной корки при помощи бензопилы.

Toledo прибыла в Арктику на учения Ice Exercise, которые проводят для оценки готовности ВМС США к операциям в Северном Ледовитом океане.

Американское издание The National Interest ранее назвало российскую подлодку "Казань" самой грозной вражеской субмариной для флота США.