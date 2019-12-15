Плавдок с подводной лодкой затонул в Севастополе

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Плавучий док с подводной лодкой Б-380 "Горьковский комсомолец" затонул в Южной бухте Севастополя, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент проводят проверку обстоятельств произошедшего, на месте работают специалисты.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили агентству в пресс-службе Южного военного округа, списанные плавдок и подлодку готовят к буксировке к месту утилизации.

По данным источника ТАСС, все произошло в Южной бухте в ночь на 15 декабря. Еще один собеседник агентства уточнил, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту.

Подводный корабль "Горьковский комсомолец" долгие годы стоял в Южной бухте Севастополя в сухом доке. Субмарину приняли в боевой состав Черноморского флота в декабре 1982 года.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично затонула при буксировке. Известно, что в момент происшествия на судне не было экипажа и топлива. Она буксировалась спасательным буксиром. Подлодку должны были доставить на утилизацию. В соответствии с этой информацией, угрозы окружающему населению нет.

