В Приморье частично затонула подлодка

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В Приморском крае подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично затонула при буксировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой", – проинформировали в пресс-службе.

Известно, что в момент происшествия на судне не было экипажа и топлива. Она буксировалась спасательным буксиром. Подлодку должны были доставить на утилизацию. В соответствии с этой информацией, угрозы окружающему населению нет.

В штабе Тихоокеанского флота также подтвердили, что подводная лодка "Чита" была списана из флота в 2013 году.

В ближайшее время должно быть принято решение о привлечении спасательных средств для поднятия лодки. В Росморречфлоте добавили, что ее подъем должен осуществлять собственник.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка "Томск" будет отремонтирована в 2020 году. Соответствующий контракт подпишут в Минобороны России.