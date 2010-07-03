Атомную подлодку "Томск" отремонтируют в 2020 году

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Минобороны РФ подпишет контракт на ремонт атомной подводной лодки проекта 949А ("Антей") "Томск", сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко.

Работы выполнят в 2020 году, а в 2021-м субмарину передадут Тихоокеанскому флоту.

В 2019 году велась модернизация малого ракетного корабля "Смерч". На нем обновили систему управления вооружением, установили новые двигатели и ракетный комплекс "Уран".

Подводные лодки проекта "Антей" вооружены крылатыми ракетами 3М45 и предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах оснастить корвет "Гремящий" новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Идею поддержал министр обороны Сергей Шойгу.