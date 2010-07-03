Ракеты "Циркон" установят на корвет "Гремящий" – Путин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президент России Владимир Путин рассказал о планах оснастить корвет "Гремящий" новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на реплику главы государства во время посещения строящегося корабля в Калининграде.

Известно, что во время своего визита президент поднялся на борт судна, где осмотрел его помещения. Кроме того, Владимира Путина познакомили с системами вооружения и оборудования корабля.

Во время осмотра командир корвета "Гремящий" капитан второго ранга Роман Довгайлов показал главе государства пусковые контейнеры ракет "Калибр", а также оповестил о возможности размещения на их месте комплекса "Циркон".

"Циркон" обязательно будет", – ответил президент.

Отмечается, что в ответ на это министр обороны Сергей Шойгу одобрительно кивнул головой. После этого Владимир Путин пожелал командиру счастливого предстоящего плавания и успешных предстоящих в будущем испытаний.

Президент РФ заявил о перспективах создания противокорабельных ракет "Циркон" в феврале во время послания Федеральному собранию. По мнению экспертов, перехватить такую ракету существующими средствами защиты не представляется возможным.

Ранее стало известно, что российские судостроительные заводы готовят несколько новейших военных кораблей. Отмечалось, что суда не имеют аналогов в мире.