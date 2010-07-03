В Минобороны опровергли проблемы с пусками "Калибров"

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны опровергло сообщения о проблемах с пусками крылатых ракет "Калибр" кораблями Каспийской флотилии в ходе стратегического учения "Гром", сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что старт крылатых ракет морского базирования с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел в штатном режиме и фиксировался средствами объективного контроля.

Там же уточнили, что тестирование технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время учений, а в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о нештатной ситуации на атомном подводном крейсере К-44 "Рязань", который должен был сделать два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа".

Первый пуск осуществили 17 октября, а вот вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки. В министерстве предположили, что это могло произойти из-за отказа некоторых систем подлодки.

Выяснять причины сбоя будет специальная комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

17 октября в Сети появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет. В учениях принимали участие наземная, морская и авиационная силы стратегического сдерживания. Командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.