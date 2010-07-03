В России строят новейшие военные корабли

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Российские судостроительные заводы строят несколько новейших военных кораблей, не имеющих аналогов в мире, сообщил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

В частности, Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" работает над большими десантными кораблями проекта 11711.

"Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" – головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК "Петр Моргунов". В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту – это БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", – подчеркнул Евменова.

Судостроительный завод "Северная верфь" возводит многоцелевые фрегаты дальней морской зоны проекта 22350, продолжил главком ВМФ. По его словам, завершаются испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов", в то же время к спуску на воду готовится фрегат "Адмирал флота Головко" и строится корабль "Адмирал Флота Советского Союза Исаков".

В апреле были заложены корабли "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", добавил Евменов. Он также рассказал, что не имеющие аналогов корабли противоминной обороны производит Средне-Невский судостроительный завод серийно производит.

В мае на воду спустили четвертый тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов". Перед ним построили корабль ПМО "Александр Обухов" и два серийных корабля – "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов".

Ведется строительство кораблей этого проекта "Яков Баляев" и "Петр Ильичев". В июле заложили седьмой морской тральщик проекта 12700 "Анатолий Шлемов".

В Санкт-Петербурге и Татарстане строятся малые ракетные корабли проекта 22800, а также большие гидрографические суда и катера, заключил Евменов.

Ранее сообщалось, что средне-Невский судостроительный завод планирует спустить на воду первый в России корабль с технологией безэкипажного судовождения. Испытания запланированы на 2020 год.

Судно "Пионер-М" спроектировали в Севастопольском государственном университете на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа". Его планируется использовать для круглогодичной работы в акваториях Черного и Азовского морей.