В РАН рассказали о значимости Севморпути для России

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Глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал ИА "НСН" о значимости Севморпути для России. По его словам, многие страны выступают за интернационализацию Севморпути, в частности, этой водной артерией интересуется Норвегия. В то же время эксперт напомнил, что в Осло пока не видят немедленных экономических перспектив развития маршрута.

"Северный морской путь – национальная транспортная артерия Российской Федерации", – подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что в России не согласны с призывами ряда зарубежных стран интернационализировать этот водный маршрут, чтобы "все там могли по своим правилам ходить по морю". "Мы все это отвергаем и выступаем за то, чтобы соблюдались необходимые правила", – заявил глава Центра арктических исследований.

Однако, по мнению сотрудника РАН, со стороны Норвегии, территориальных претензий нет. "К тому же, мы вели переговоры с Норвегией и могли с ней договориться на приемлемых условиях", – добавил Журавель.

Он также рассказал, что в последние годы грузопоток на Севморпути растет. "В 2017 году было 10 миллионов тонн, в прошлом уже 20", – уточнил он, пояснив, что надо "заниматься добычей полезных ископаемых", чтобы увеличить объемы перевозок. "Лучше сейчас развита западная часть Северного морского пути, на востоке проблемы существуют", – констатировал Журавель.

24 августа крупнейший французский грузоперевозчик CMA CGM объявил об отказе от арктических маршрутов, в первую очередь от Северного морского пути. В компании объяснили, что такое решение обусловлено выбором в пользу защиты окружающей среды, несмотря на экономические преимущества привычного маршрута.

Ранее специалист по международному праву Мария Ярмуш пояснила сообщения о том, что с 2019 года иностранным военным кораблям придется уведомлять власти РФ о проходе по Севморпути.